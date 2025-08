F1, Norris vince in Ungheria davanti a Piastri. Leclerc è solo 4°

4 minuti per la lettura

F1, Lando Norris vince il GP d’Ungheria, regalando la 200° vittoria alla McLaren che fa doppietta con Piastri. Male Ferrari.

BUDAPEST (UNGHERIA) – Lando Norris trionfa nel Gran Premio di Ungheria 2025 di Formula 1 e regala la vittoria numero 200 alla McLaren. Il pilota britannico, dopo un duello incandescente nel finale, riesce ad avere la meglio sul compagno di squadra Oscar Piastri, che deve accontentarsi del secondo posto. A completare il podio c’è la Mercedes di un solido George Russell, che mette le ruote davanti al poleman Charles Leclerc: la Ferrari del monegasco accusa un crollo di rendimento nella seconda metà di gara e resta ai piedi del podio.

Va molto peggio all’altra Rossa di Lewis Hamilton, che arriva soltanto dodicesimo. Weekend nero anche per Max Verstappen (Red Bull), che chiude nono davanti a Kimi Antonelli, decimo dopo una parziale rimonta. Le Aston Martin si confermano estremamente performanti all’Hungaroring, ottenendo un quinto posto con Fernando Alonso e una settima piazza con Lance Stroll.

LE DICHIARAZIONI

Lando Norris: “Sono contento, è stata davvero dura. Non era in programma una sosta, ma dopo il primo giro era l’unica possibilità per tornare in gara. Oscar mi stava riprendendo, io ho spinto al massimo per restare davanti. Non pensavo che il cambio di strategia mi portasse alla vittoria, ma sapevo che avrei potuto spingere e far funzionare le cose. Quando fai queste scelte, non bisogna commettere errori. La lotta per il mondiale è così combattuta che è difficile capire da che parte sia l’inerzia. È un altro grande risultato per il team, un’altra doppietta”.

Oscar Piastri: “Ho spinto più che potevo. Dopo aver visto il cambio di strategia di Lando, ho capito che avrei dovuto superarlo in pista e qui è più facile a dirsi che a farsi. Ho provato un azzardo, purtroppo oggi mi sono trovato sul lato sbagliato della sorte. La macchina è stata fantastica, ringrazio il team. Mi è mancato qualcosa per vincere, dovevo essere più vicino e serviva un errore di Norris per crearmi un’occasione”.

George Russell: “Sono molto contento della mia gara, tutto il weekend è stato sorprendente. Sono felice di tornare sul podio. La battaglia con Charles è stata un po’ al limite. Abbiamo quasi avuto un contatto la seconda volta, ma sono contento di averlo passato e di aver riportato la macchina sul podio. È il miglior risultato dopo tanto tempo”.

IL CROLLO DI LECLERC

Fred Vasseur: “Il crollo di Leclerc potrebbe essere dovuto alle pressione gomme. Nei primi due stint eravamo in controllo, nell’ultimo avevamo due secondi di distacco nel passo rispetto alla McLaren e abbiamo perso totalmente la gara. Charles aveva fatto un’ottima prima parte di gara, ci aspettavamo un lavoro migliore nel complesso. Ora dobbiamo capire cosa è successo negli ultimi 30 giri della gara, ma possiamo prendere anche gli aspetti positivi. Siamo riusciti ad eguagliare la McLaren per parte del weekend. Lewis ha perso subito due posizioni ed è rimasto bloccato nel traffico, il peggior scenario possibile. Abbiamo provato a fare una sosta, ma era troppo tardi”.

Charles Leclerc:”Abbiamo avuto un problema al telaio intorno al giro 40, da quel momento in poi ero un passeggero e non c’era niente da fare. C’era tantissima frustrazione, pensavo che venisse da una nostra scelta. La delusione c’è comunque, perché abbiamo un’opportunità all’anno di vincere e probabilmente era oggi. Il passo c’era, ma negli ultimi 30 giri abbiamo preso 45 secondi. Sono veramente deluso, ma queste sono le corse. Cosa salvo della prima parte di stagione? Ora dico niente. Sono contento dei passi avanti, ma in giornate così è difficile vedere lati positivi”.

Lewis Hamilton: “Non mi sono sentito frustrato, ma non potevo fare molto di più. Non avevo aspettative sulla prima parte della stagione, ma sicuramente è andata peggio rispetto a qualsiasi altra mia annata. Stanno succedendo tante cose sullo sfondo, non è una cosa grandiosa. Se ho perso la voglia di correre? No, io amo correre”.

L’ORDINE DI ARRIVO

Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin) Gabriel Bortoleto (Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Liam Lawson (Racing Bulls) Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Isack Hadjar (Racing Bulls) Lewis Hamilton (Ferrari) Nico Hulkenberg (Sauber) Carlos Sainz (Williams) Alexander Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Yuki Tsunoda (Red Bull) Franco Colapinto (Alpine) Pierre Gasly (Alpine)

LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA

1. Oscar Piastri (Aus) McLaren 284 punti

2. Lando Norris (Gbr) McLaren 275

3. Max Verstappen (Ned) Red Bull 187

4. George Russell (Gbr) Mercedes 172

5. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 151

6. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 109

7. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 64

8. Alexander Albon (Tha) Williams 54

9. Nico Hulkenberg (Ger) Kick Sauber 37

10. Esteban Ocon (Fra) Haas 27

11. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 26

12. Lance Stroll (Can) Aston Martin 26

13. Isack Hadjar (Fra) Racing Bulls 22

14. Pierre Gasly (Fra) Alpine 20

15. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 20

16. Carlos Sainz (Esp) Williams 16

17. Gabriel Bortoleto (Bra) Kick Sauber 14

18. Yuki Tsunoda (Jpn) Red Bull 10

19. Oliver Bearman (Gbr) Haas 8

LA CLASSIFICA COSTRUTTORI AGGIORNATA

1. McLaren 559 punti

2. Ferrari 260

3. Mercedes 236

4. Red Bull 194

5. Williams 70

6. Aston Martin 52

7. Kick Sauber 51

7. Racing Bulls 45

9. Haas 35

10. Alpine 20