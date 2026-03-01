Sofia Goggia vince il SuperG di Soldeu, Brignone ottava

2 minuti per la lettura

Sofia Goggia conquista il SuperG di Soldeu e consolida la leadership in coppa di categoria, Federica Brignone si ferma all’ottavo posto, quinta Laura Pirovamo

SOLDEU (ANDORRA) – Sofia Goggia vince il superG di Soldeu, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. La bergamasca ferma il cronometro sul tempo di 1’25″95 e centra la seconda vittoria in stagione, dopo quella sempre in superG in Val d’Isere lo scorso dicembre. Successo numero 28 in carriera per Goggia, che consolida la leadership nella classifica generale di disciplina. Seguono la tedesca Emma Aicher (+0″24) e la norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+0″31). Quinta a 0″77 Laura Pirovano, ottava a 0″99 Federica Brignone e 15esima a 2″15 Elena Curtoni. A punti anche Asja Zenere, 24esima a 2″74, e Nicol Delago, 27esima a 2″80. Fuori dalla top 30 Sara Allemand (+3″10), Sara Thaler (+3″25) e Nadia Delago (+3″32). Caduta senza conseguenze per Roberta Melesi, scesa con il pettorale numero 2.

“Non pensavo di essere prima quando ho tagliato il traguardo perché ho sciato come ieri. Ho fatto un qualcosa in più sul muro, ma credo sia un ottimo risultato in ottica classifica di superG e la coppa rimane un sogno. Oggi ho fatto una gran gara attaccando dall’inizio alla fine. Ieri ero molto consapevole di aver sbagliato qualcosa. Penso di aver fatto tutto in maniera corretta” commenta Sofia Goggia. “Terza in discesa, ieri sesta e oggi prima: è stato un weekend solido dove a livello di atteggiamento non sono mai mancata. Ho feeling anche in discesa, ma non ho avuto grandi occasioni per vincere se non a St.Moritz. Probabilmente il percorso tecnico fatto negli ultimi anni mi ha dato confidenza anche in superG”, aggiunge la bergamasca sull’ottima tre giorni in Andorra.