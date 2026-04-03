Tennis, Masters 1000 Montecarlo, sorteggiato il tabellone: ecco gli italiani

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Il grande tennis torna in Europa, sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Montecarlo, ecco gli accoppiamenti degli italiani

ROMA – Sorteggiato oggi il tabellone principale del “Rolex Montecarlo Masters”, il primo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta, in programma al Country Club del Principato dal 5 al 12 aprile, con montepremi totale pari a 6.309.095 euro.

Lorenzo Musetti, finalista lo scorso anno e testa di serie numero 4 del seeding, è stato inserito nella parte alta del tabellone, quella di Carlos Alcaraz, che l’ha sconfitto nella sfida per il titolo del 2025. Nel suo “quarto di finale” trovano posto anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Jannik Sinner, seconda forza del seeding, guida la parte bassa, dove ci sono pure Alexander Zverev e Daniil Medvedev, il quale potrebbe iniziare il suo percorso contro Matteo Berrettini.

TENNIS, MASTERS 1000 MONTECARLO: GLI ACCOPPIAMENTI DEGLI ITALIANI