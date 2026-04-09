Sinner soffre, vince in tre set e vola ai quarti di Montecarlo. Berrettini sconfitto da Fonseca

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Tennis, Jannik Sinner soffre e perde un set ma poi rientra in corsa e batte Machac approdando ai quarti di finale di Montecarlo

MONTECARLO (MONACO) – Avanti anche se a fatica. Nonostante qualche passaggio a vuoto che lo costringe a interrompere la lunga striscia di set vinti, complice anche qualche problema che rende necessario l’intervento del medico nel terzo set, Jannik Sinner per la quarta volta in carriera è fra i migliori otto tennisti del “Rolex Monte-Carlo Masters”, terzo “1000” stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco.

Dopo aver lasciato appena tre giochi al francese Humbert nel match d’esordio, il 24enne altoatesino si impone sul ceco Tomas Machac, numero 53 del mondo, per 6-1 6-7(3) 6-3 in due ore di gioco. Dominato il primo set, l’azzurro cede per due volte il servizio nel secondo dove va sotto 2-5, poi rimonta ma si arrende al tie-break. Nel terzo parziale, però, ritrova colpi e ritmo anche se si rende necessario l’intervento del medico per lui e del fisioterapista per Machac. Alla fine però è l’altoatesino a spuntarla, chiudendo i conti in due ore e un minuto di gioco.

Una partita dai tre volti. Dopo un primo set dominato in meno di mezz’ora, Jannik ha avuto un vistoso calo fisico: sotto di due break ha prima recuperato fino al tie-break, perdendolo piuttosto nettamente (interrotta la striscia di 37 set vinti di fila nei 1000). Nel terzo Sinner, dopo aver preso un integratore, è tornato sui suoi livelli: quarto quarto di finale a Monte-Carlo. Sinner sfiderà venerdì il canadese Felix Auger-Aliassime, 6° del seeding, con cui guida 4-2 i precedenti.

SINNER AI QUARTI A MONTECARLO: “PARTITA DIFFICILE, HO AVUTO UN CALO ENERGETICO MA L’IMPORTANTE È VINCERE”

“E’ stata una partita difficile, sono partito bene, ma poi nel secondo set ho avuto un po’ un calo, forse energetico, ma posso essere contento: la cosa più importante era vincere in qualche modo questa partita. Tutti i giorni possono essere diversi, ora conta recuperare al massimo per cercare di fare domani una bella prestazione”, minimizza. Sinner, numero 2 del mondo e del tabellone e che nel Principato potrebbe superare Carlos Alcaraz al comando della classifica Atp, si porta così sul 4-0 nei confronti di Machac e centra la 20esima vittoria di fila in un Masters 1000 anche se vede interrompersi a 37 la striscia dei set conquistati consecutivamente (l’ultima defaillance a Shanghai il 5 ottobre 2025 contro Griekspoor).

“Nel secondo set ho fatto un po’ di fatica, ho avvertito un po’ di stanchezza – ribadisce – Cerco di fare del mio meglio in ogni match, tutto può cambiare e domani si può tornare a giocare di nuovo un grande tennis. Cercherò di tirare fuori il meglio ma quella di oggi la considero comunque una giornata positiva. Prima del match mi sentivo benissimo, poi ho fatto un po’ di fatica a trovare la giusta energia. Può succedere, era importante trovare il modo di uscirne”.

BERRETTINI SCONFITTO DA JOAO FONSECA

Si ferma agli ottavi il cammino di Matteo Berrettini al “Rolex Monte-Carlo Masters”. Il quasi 30enne romano, numero 90 Atp e reduce dal doppio 6-0 rifilato a Daniil Medvedev, è stato sconfitto per 6-3 6-2 in un’ora e 13 minuti di gioco da Joao Fonseca. L’enfant prodige brasiliano, numero 40 del mondo, attende nei quarti il tedesco Alexander Zverev che ha sconfitto in due set il belga Zizou Bergs.