Tennis, Musetti supera Griekspoor in due set e vola agli ottavi a Madrid

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Lorenzo Musetti batte l’olandese Griekspoor e conquista l’accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, dovrà sfidare il ceco Lehecka

MADRID – Lorenzo Musetti ottiene la prima vittoria in carriera contro Griekspoor e si qualifica per gli ottavi di finale a Madrid, dove affronterà il ceco Lehecka. Il toscano batte l’olandese 6-4, 7-5 dopo un’ora e 40 minuti, riuscendo a sfruttare alcuni errori dell’avversario e andando sotto solo una volta nel punteggio, recuperando subito all’unica vera sbavatura del match in chiusura di primo set.

Musetti è, quindi, approdato agli ottavi di finale del “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi totale pari a 8.235.540 euro, in scena sulla terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola (combined con un Wta 1000). Il tennista carrarino, numero 9 del ranking mondiale e sesta testa di serie del seeding, si è imposto nei sedicesimi di finale sull’olandese Tallon Griekspoor, 29esima forza del tabellone e numero 33 della classifica Atp, col punteggio di 6-4 7-5. Musetti agli ottavi di finale sfiderà il ceco Jiri Lehecka, 14 del mondo e 11esimo favorito del seeding, che oggi ha sconfitto lo statunitense Alex Michelsen per 6-4 6-2.

“Ho giocato un match solido, è stata una partita difficile: sono stato quasi sempre lucido. Ho avuto solo un piccolo calo di tensione nel secondo set ma lui è sempre un avversario pericoloso: per questo sono felice della vittoria odierna. Il mio rovescio vincente? Quando mi riescono certi colpi è sempre un piacere”, ha commentato a caldo Musetti nella consueta intervista dal campo.