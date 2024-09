Nations League, una grande Italia illumina Parigi, Francia battuta 3-1

2 minuti per la lettura

Un risultato senza appello per la Francia: l’Italia di Spalletti risorge dalle ceneri dell’Europeo e alla prima di Nations League espugna Parigi

PARIGI (FRANCIA) – Brilla l’Italia nella prima partita post-Europeo: al Parco dei Principi di Parigi arriva una vittoria di grande prestigio contro i padroni di casa della Francia nel debutto in Nations League. Luciano Spalletti propone Ricci dall’inizio e rilancia Tonali, rientrato dalla squalifica, con Retegui unica punta supportato da Pellegrini. Pronti-via e la Francia passa in vantaggio dopo appena 14″ con Barcola, che ruba palla a un distratto Di Lorenzo e si invola per battere Donnarumma. Ma la risposta degli Azzurri dopo l’avvio-shock è immediata, con la traversa di Frattesi al 6′.

L’Italia cresce minuto dopo minuto con un gioco fatto di frequenti cambi di gioco, come quello di Cambiaso che trova Dimarco, scambio con Tonali che con un colpo di tacco restituisce palla all’interista, capace di scaricare un sinistro al volo all’angolino: è 1-1 alla mezz’ora.

NATIONS LEAGUE, L’ITALIA DILAGA E ABBATTE IL MURO DELLA FRANCIA

Al rientro dall’intervallo, Spalletti propone subito Raspadori al posto di Pellegrini, e la scelta si rivela azzeccata. Al 51′ Frattesi recupera palla su Fofana, Raspadori allarga poi per Retegui, l’atalantino mette in mezzo una palla tesa per l’inserimento vincente proprio di Frattesi per il vantaggio azzurro. Il centrocampista è protagonista poco dopo con un colpo di testa su cui è pronto Maignan, prima di lasciare spazio a Udogie per un fastidio fisico.

L’Italia perde anche Calafiori, sfortunato in un contrasto con Dembelè: al suo posto Buongiorno. Al 74′ il punto esclamativo sull’ottima partita giocata dagli uomini di Spalletti: ennesimo cambio di campo perfetto di Cambiaso a pescare Udogie, l’ex Udinese si accentra e serve Raspadori, che con il primo controllo salta Saliba e poi apre il piattone per battere per la terza volta Maignan. La Francia prova a creare qualcosa nel finale con Mbappè ma senza successo, mentre Kean e l’inesauribile Tonali sono preziosissimi nel tenere la palla lontana dall’area azzurra.