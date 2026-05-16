Giro d’Italia 2026, Narvaez si regala il bis e trionfa a Fermo nell’ottava tappa

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Narvaez fa il bis al Giro d’Italia 2026 e nella tappa di Fermo batte tutti vincendo con mezzo minuto sul secondo, Afonso Eulalio resta in maglia Rosa

FERMO – Jhonatan Narvaez vince in solitaria l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, la Chieti-Fermo di 156 chilometri. Seconda affermazione in questa edizione della corsa Rcs, la quarta in carriera, per lo scalatore ecuadoriano della UAE Team Emirates- XRG, secondo posto per Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), arrivato con 32″ di ritardo, terzo l’altro norvegese Martin Tjotta (Uno-X Mobility). La maglia rosa di leader della classifica generale resta sulle spalle del portoghese Alfonso Eulalio (Bahrain Victorius).

La giornata è stata caratterizzata da diversi tentativi di fuga. Nella prima parte Filippo Ganna (Netcompany INEOS) e Alberto Bettiol (XDS Astana Team) hanno guadagnato un bel vantaggio sul gruppo, ma i due azzurri sono stati ripresi al 53esimo chilometro di gara. Col passare della frazione il gruppo si è spezzettato sui muri fermani, Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates-XRG), Jhonatan Narvßez (UAE Team Emirates-XRG) e Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) hanno iniziato a guadagnare sul gruppo maglia rosa che, dopo aver capito che chi era in fuga non preoccupava nella generale, si è rialzato lasciando circa 4′ di margine agli attaccanti. Sul muro di Capodarco Narvaez ha iniziato a fare la differenza, Leknessund ha provato a rimanere a contatto ma ha mollato nelle ultime salite di giornata. Immutata la classifica generale, con Eulalio che resta al comando. Domani la nona tappa, la Cervia-Corno alle Scale di 184 chilometri.

“Questa è una vittoria molto bella, insegna a non mollare mai. Avevamo questo vento contrario, per un corridore di 80 kg può essere facile, ma coi miei 64 ho sofferto. Mi ricordavo – ha quindi aggiunto – l’arrivo della Tirreno-Adriatico del 2022, è il terreno che mi piace, dove mi sono esaltato. Mi è piaciuto perché è stata una tappa corsa a tutta sin dall’inizio”, ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport il vincitore di giornata.

L’ORDINE DI ARRIVO 1. Jhonatan Narvaez ECU (UAE Emirates-XRG) in 3h27’26”

2. Andreas Leknessund NOR (Uno-X Mobility) a 32″

3. Martin Tjotta NOR (Uno-X Mobility) a 42″

4. Guillermo Silva URU a 44″

5. Lorenzo Milesi ITA s.t.

6. Christian Scaroni ITA a 48″

7. Corbin Strong NZL a 55″

8. Juan Pedro Lopez ESP s.t.

9. Wout Poels NED a 58″

10. Markel Beloki ESP a 1’00”

LE CLASSIFICHE

CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA ROSA)

1. Afonso Eulalio POR (Bahrain-Victorious) in 4h28’42”

2. Jonas Vingegaard DEN (Visma-Lease a Bike) a 3’15”

3. Felix Gall AUT (Decathlon CMA CGM) a 3’34”

4. Christian Scaroni ITA a 4’18”

5. Jai Hindley AUS a 4’23”

6. Giulio Pellizzari ITA a 4’28”

7. Ben O’Connor AUS a 4’32”

8. Mathys Rondel FRA a 4’56”

9. Thymen Arensman NED a 5’07”

10. Michael Storer AUS a 5’11”

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)

1. Paul Magnier FRA (Soudal Quick-Step) 130 punti

2. Jhonatan Narvaez ECU (UAE Emirates-XRG) 86

3. Jonathan Milan ITA (Lidl-Trek) 76

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA AZZURRA)

1. Jonas Vingegaard DEN (Visma-Lease a Bike) 61 punti

2. Diego Pablo Sevilla ESP (Polti VisitMalta) 60

3. Felix Gall AUT (Decathlon CMA CGM) 24

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1. Afonso Eulalio POR (Bahrain-Victorious) in 34h28’42”

2. Giulio Pellizzari ITA (Red Bull-Bora) a 4’28”

3. Mathys Rondel FRA (Tudor) a 4’56”