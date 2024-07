Formula 1 2024, Hamilton torna a ruggire a Silverstone, deludono le Ferrari

2 minuti per la lettura

Il leone inglese torna a ruggire nella pista di casa, Lewis Hamilton vince davanti a Verstappen il Gp di Silverstone valido per il campionato di Formula 1 2024

SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) – A poco più di due anni e mezzo dall’ultima volta, Lewis Hamilton torna nel 2024 alla vittoria di un Gran Premio, e lo fa a casa sua, a Silverstone, nel circuito probabilmente più speciale per il sette volte campione del mondo. Nove i successi sullo stesso circuito, ulteriore record per il britannico nella gara inglese. Hamilton, bravo ad approfittare del ritiro del poleman e suo compagno di squadra, George Russell, si è distinto nella difesa su Lando Norris per poi resistere anche al ritorno di Max Verstappen. Terzo, infatti, è finito il connazionale della McLaren, con Max Verstappen che chiude invece in seconda posizione, massimizzando il risultato nella lotta ingaggiata proprio con Norris nel corso degli ultimi giri.

Quarta l’altra McLaren di Oscar Piastri, che precede la Ferrari di Carlos Sainz. Sainz è riuscito ad ottenere anche il punto addizionale del giro veloce grazie ad una prestazione al limite con gomme nuove all’ultimo tentativo. Quinto Sainz, quindi, e fuori dal podio, così come l’altra Rossa di Charles Leclerc. Il monegasco chiude addirittura in quindicesima posizione a causa di una scelta di pit stop che l’ha portato ad anticipare troppo l’uso delle intermedia. Scelta risultata quindi non favorevole alla gara del monegasco sempre nelle retrovie. Al sesto posto la sorprendente Haas di Nico Hulkenberg che ha ottenuto un ottimo piazzamento. A seguire dalle due Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso. Infine, la Williams di Alexander Albon e la Racing Bulls di Yuki Tsunoda a chiudere la top ten.

Per quanto riguarda le classifiche piloti e costruttori, Verstappen allunga tra i piloti salendo a 255 punti contri i 171 di Norris. A seguire la coppia di ferraristi con i 150 punti di Leclerc e i 146 di Sainz. Quinta l’altra Mclaren di Piastri. Tra i costruttori Red Bull guida la classifica con 373 punti, al secondo posto la Ferrari con 302 punti. Terza la Mclaren con 295 punti. Più indietro la Mercedes con 221 punti staccatissima l’Aston Martin con soli 68 punti.