Formula 1, Antonelli vince anche il Gp di Miami davanti a Norris e Piastri

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Il bolognese della Mercedes entra nella storia della Formula 1, Antonelli dopo la terza pole consecutiva mette anche il terzo sigillo salendo sul gradino più alto del podio al Gp di Miami

MIAMI (STATI UNITI) – Andrea Kimi Antonelli riprende da dove aveva lasciato. Il 19enne bolognese cala il tris a Miami – dopo i successi in Cina e Giappone prima della sosta causa guerra in Medio Oriente – e centra la terza vittoria su quattro appuntamenti stagionali. Gestione da veterano del pilota Mercedes, che tiene a bada per oltre venti giri un pressante Lando Norris su McLaren e allunga a +20 in classifica sul compagno George Russell, solamente quarto al traguardo e mai in lotta per le prime posizioni.

“La partenza non è stata brutta come quella di ieri e per evitare gli altri ho dovuto perdere un po’ di tempo in curva 1. Ho commesso qualche errore nella gestione dell’energia, ma oggi il team mi ha aiutato con una grande strategia e il passo gara era buono. La strada è ancora lunga, ma stiamo lavorando tantissimo con la squadra. Ci godiamo questa vittoria e torneremo al lavoro in vista del Canada”, le parole di Antonelli, che diventa il secondo pilota italiano con almeno tre vittorie consecutive dai tempi di Alberto Ascari (7 di fila tra Belgio 1952 e Argentina 1953).

NORRIS SODDISFATTO MALGRADO IL SECONDO POSTO

“Abbiamo scelto di rientrare prima degli altri ai box, ma la Mercedes e Kimi hanno fatto un’ottima gara. Dispiace aver mancato la vittoria perché sarebbe stata raggiungibile, è stato comunque un weekend positivo per noi. Alcune cose sono migliorate e altre no, ma oggi era importante non commettere errori ed è stato difficile gestire tutte le variabili”, il commento di Norris, che precede di oltre venti secondi il compagno Oscar Piastri. L’australiano supera al penultimo giro Charles Leclerc e acciuffa in extremis la terza piazza.

ANTONELLI VINCE IL GP DI MIAMI, LECLERC VA IN TESTA CODA E PERDE IL PODIO

Testacoda in curva uno all’ultimo giro per il monegasco – vicino a riuscire nell’impresa di portare la Ferrari sul podio – che danneggia una sospensione e termina sesto dietro anche a Russell, quarto, e Max Verstappen, quinto. “Problemi all’ala non ce n’erano e l’idea era di lasciar passare Piastri per l’overtake, poi ho gestito male curva 1, 2 e 3 ed è un errore per me inaccettabile. L’inizio di stagione è stato perfetto e questi errori non posso permettermeli. Fino a quel punto avevo fatto una bellissima gara perché il passo non c’era”, le dichiarazioni di Leclerc. Weekend anonimo per Lewis Hamilton (Ferrari), che non va oltre la settima posizione.

Completano la top ten l’Alpine di Franco Colapinto e le Williams di Carlos Sainz e Alexander Albon. Ritiri per Nico Hulkenberg (Audi), Liam Lawson (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine) e Isack Hadjar, che mette la sua Red Bull a muro nel secondo settore dopo una manciata di giri. Il Mondiale di Formula 1 tornerà protagonista tra tre settimane con il Gran Premio del Canada (22-24 maggio), prima di iniziare la tournée europea con il Gp di Monaco (5-7 giugno).