Moto Gp 2026, in Francia Bagnaia in pole davanti a Marquez e Bezzecchi

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È pole position per Pecco Bagnaia al Gp 2026 di Francia, quinta prova del mondiale di Moto Gp, nella gara sprint, invece, Jorge Martin beffa l’italiano e conquista il primo posto

LE MANS (FRANCIA) – Pecco Bagnaia conquista la pole position nel Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del mondiale di MotoGp. Il due volte campione del mondo firma il crono di 1’29″634 e partirà davanti a tutti nella gara di domani a Le Mans. Appena dietro c’è l’altra Ducati ufficiale di Marc Marquez a 0″012, mentre a chiudere la prima fila c’è l’Aprilia di Marco Bezzecchi (+0″023), leader della classifica piloti.

Quarta casella in griglia per la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, che precede in seconda fila la Ktm di Pedro Acosta e la Yamaha di Fabio Quartararo, che come Marquez arrivava dal Q1. Terza fila con Joan Mir (Honda), Jorge Martin (Aprilia) e Ai Ogura (Aprilia). Dalla quarta fila partiranno Alex Marquez (Ducati), Johann Zarco (Honda) e Alex Rins (Yamaha).

MOTO GP 2026 DI FRANCIA, NELLA SPRINT RACE VINCE MARTIN

Nella gara sprinte, invece, Jorge Martin beffa Pecco Bagnaia. Il pilota spagnolo dell’Aprilia ha trionfato nella gara corta sul circuito di Le Mans precedendo l’italiano della Ducati e il compagno di scuderia Marco Bezzecchi. Cadute per Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez, scivolato all’ultimo giro. Ai piedi del podio la KTM di Pedro Acosta, seguito dalla Yamaha di Fabio Quartararo e la Honda di Joan Mir. Ai Ogura (Aprilia) chiude settimo, nono invece la Ducati Gresini di Alex Marquez, vincitore a Jerez, a chiudere la zona punti.