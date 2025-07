Bari, esami per diventare avvocati: tre arresti

1 minuto per la lettura

Bari, esami di abilitazione forense: l’inchiesta su presunte irregolarità nelle prove scritte per diventare avvocati. Tre arresti.

Bari – Un vero e proprio scandalo scuote gli esami di abilitazione forense. Una “centrale operativa” preparava elaborati per le prove scritte, consegnati poi clandestinamente agli esaminandi durante la sessione del dicembre 2014 alla Fiera del Levante. È questo lo scenario descritto dalla Procura di Bari che ha portato a tre arresti e a un totale di diciotto indagati.

Bari, esami di Stato per diventare avvocati: tre arresti e 18 indagati

Gli investigatori hanno scoperto un sistema illecito che coinvolgeva avvocati, membri della commissione d’esame e procuratori legali. Complessivamente sono 18 gli indagati accusati a vario titolo di falsa attribuzione di un lavoro altrui, falso ideologico, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio, corruzione e truffa aggravata ai danni dello Stato.

Secondo gli inquirenti, un gruppo organizzato operava da un appartamento trasformato in vera e propria centrale operativa. Qui si redigevano gli elaborati degli esami, successivamente introdotti illecitamente nei padiglioni della Fiera del Levante e consegnati ad alcuni candidati. La Procura denuncia una “macchina truffaldina” ben strutturata che ha violato i principi di trasparenza e meritocrazia alla base della professione forense, mettendo a rischio l’integrità di un processo fondamentale per l’accesso alla professione di avvocato. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per chiarire i dettagli di una vicenda che getta ombre sul sistema degli esami di Stato in Puglia.