Bari, bimbo bloccato in auto: passanti rompono il vetro per liberarlo

Bari, bimbo chiuso in auto, spaventato e in lacrime: passanti allertano i soccorsi e rompono il finestrino per liberarlo.

SAN GIROLAMO (BARI) – Ieri mattina (20 luglio), nel quartiere San Girolamo a Bari, un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche si è risolto grazie al tempestivo intervento di passanti e soccorritori. Un bimbo di appena due anni è rimasto chiuso accidentalmente all’interno dell’auto della madre. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo, giocando con il telecomando dell’auto, avrebbe attivato la chiusura centralizzata, bloccandosi così dentro senza riuscire a sbloccare le portiere. La madre, presente sul posto, ha tentato inutilmente di spiegargli come aprire l’auto dall’esterno. Non riuscendo ad aprire la portiera, la donna è corsa a casa per prendere la chiave di scorta.

Nel frattempo, il bimbo, spaventato e in lacrime, ha attirato l’attenzione dei passanti. Preoccupati, alcuni hanno chiamato carabinieri, vigili del fuoco e 118, mentre altri, temendo per la sua incolumità, hanno deciso di rompere un finestrino dell’auto per liberarlo.

Al ritorno della madre, la scena era già sotto controllo: il piccolo era stato estratto sano e salvo, anche se visibilmente scosso. Per precauzione, il bimbo è stato accompagnato in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza di una pronta reazione collettiva nei momenti di emergenza.