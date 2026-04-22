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Prezzi benzina: irregolarità accertate nel settore dei carburanti nel Barese. La Guardia di Finanza del comando di Bari ha individuato violazioni in quattro impianti di distribuzione, nell’ambito di un’operazione più ampia che ha coinvolto complessivamente 15 operatori, con verifiche estese in due casi anche fuori regione.

BARI – Controlli a tappeto della Guardia di Finanza nel Barese, dove emergono nuove criticità nella gestione dei prezzi dei carburanti. Su 15 operatori ispezionati tra Bari e provincia, quattro distributori sono risultati non in regola con gli obblighi di trasparenza imposti dalla normativa vigente.

Prezzi benzina: irregolarità in quattro distributori nel Barese

Secondo quanto reso noto dalle Fiamme Gialle di Bari, le irregolarità riguardano principalmente il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi. In diversi casi, i finanzieri hanno riscontrato l’assenza di corretta esposizione dei prezzi praticati al consumo, elemento fondamentale per consentire agli automobilisti di effettuare scelte consapevoli. Ancora più significativa la “discordanza del prezzo praticato con quanto comunicato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy”, come evidenziato in una nota ufficiale delle Fiamme Gialle. Le anomalie sarebbero legate anche alle modalità di erogazione del carburante: in particolare, il prezzo “servito” esposto sui cartelloni stradali risultava differente rispetto a quello effettivamente applicato alle pompe “self service”, generando potenziale confusione e svantaggio per i consumatori.

L’attività ispettiva non si è limitata ai confini regionali. Per due operatori, infatti, è stato necessario estendere gli accertamenti anche fuori dalla Puglia, al fine di verificare il rispetto della normativa su scala più ampia.

L’obiettivo dichiarato della Guardia di Finanza è chiaro: intercettare e contrastare qualsiasi forma di speculazione, assicurando che il prezzo dei carburanti sia determinato unicamente da dinamiche di mercato reali e non da pratiche scorrette. Una sfida cruciale in una fase in cui ogni variazione di pochi centesimi al litro si traduce in un impatto concreto sulle tasche dei cittadini.