Bari: prestava denaro con tassi d’usura del 110%. In arresto un 70enne

1 minuto per la lettura

E’ in arresto un 70enne che avrebbe prestato denaro a gente bisognosa nella provincia di Bari, pretendendo la restituzione con tassi d’usura anche del 110%

BARI – Prestava somme di denaro a più persone che versavano in stato di bisogno, pretendendo subito dopo la restituzione della somma con l’aggiunta di tassi usurari anche del 110%. E’ accaduto a Molfetta, in provincia di Bari, secondo quanto accertato dai carabinieri di Bisceglie, della provincia Bat, che hanno arrestato un uomo di 70 anni, un commerciante, con l’accusa di usura ed estorsione, in esecuzione di una ordinanza del Tribunale di Trani su richiesta della Procura della Repubblica della città adriatica. Ora si trova agli arresti domiciliari.

A suo carico anche le accuse di rapina e lesioni personali. L’operazione giunge a seguito della denuncia presentata da una delle vittime. All’impossibilità della restituzione di denaro delle vittime, sarebbero seguiti atti ritorsivi come aggressioni fisiche o appropriazioni di auto. Grazie alla collaborazione delle persone in stato di bisogno che hanno subito i soprusi, i militari sono riusciti a raccogliere indizi fondamentali per le indagini.