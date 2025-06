Bari, danneggiano un’auto e aggrediscono i carabinieri: due arresti

2 minuti per la lettura

Avvengono dopo una lite stradale tra i due, gli arresti di un 46enne e un 25enne di nazionalità albanese che, danneggiano un’auto e aggrediscono i carabinieri in provincia di Bari

BARI – Due cittadini albanesi di 46 e 25 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Santeramo in Colle, in provincia di Bari. Le accuse: aver danneggiato un’autovettura dopo una lite stradale e di aver aggredito i militari intervenuti per il controllo. I reati contestati sono danneggiamento, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Le forze dell’ordine sono state allertate dalle chiamate al 112 da parte di numerosi cittadini in corso Tripoli. Lì era segnalato un uomo, molto robusto, che aveva interrotto la circolazione stradale e stava rompendo i vetri di un’autovettura in sosta nei pressi di un bar.

Per tutta risposta, l’uomo in stato di forte agitazione ha prima minacciato e offeso i militari e poi ha colpito un carabiniere con un pugno al volto, facendolo cadere a terra. Per bloccarlo, sono stati utilizzati lo spray urticante e gli strumenti in dotazione alla pattuglia per far fronte a questo tipo di interventi. Nel frattempo è arrivato l’altro connazionale e si sono ripetute le violenze. Tanto che è stato necessario l’intervento di una pattuglia dei carabinieri di Altamura e della polizia locale cittadina.

Solo in quel momento i due sono stati bloccati e poi accompagnati in caserma. I militari hanno acquisito i video registrati dalle persone presenti sul posto e hanno sentito i testimoni. Così è emerso che lo stato di agitazione dell’uomo e il danneggiamento della vettura erano scaturiti da un litigio stradale avvenuto in precedenza. Litigio sfociato successivamente nella violenza ripetuta sia sul mezzo che sui militari intervenuti per sedare gli animi. I due sono stati arresti e sottoposti alla misura degli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.