Tassista accoltellato a Bari con 20 fendenti. Condannati i due aggressori a sei anni e mezzo e a due anni e otto mesi di reclusione.

BARI – Fingendosi clienti, salirono sul taxi e lo colpirono con oltre venti coltellate per rapinarlo, lasciandolo sanguinante sulla strada. Ora Giovanni Monno, 31 anni, e Angela De Vincenzo, 30, sono stati condannati rispettivamente a sei anni e mezzo e a due anni e otto mesi di reclusione.

Tassista accoltellato a Bari: condannati i due aggressori

La brutale aggressione risale all’8 dicembre scorso. Francesco Rubini, tassista alla prima settimana di lavoro, li aveva caricati senza immaginare che quella corsa si sarebbe trasformata in un incubo. I due, una volta saliti a bordo, hanno finto di non avere soldi e lo hanno convinto ad accostare. A quel punto, Monno avrebbe puntato un coltello alla gola del tassista minacciandolo di morte, per poi colpirlo ripetutamente al volto, alle spalle e al dorso. Le urla di Rubini hanno attirato un passante che ha interrotto il massacro, costringendo i due a fuggire.

Le immagini della dashcam

La scena è stata ripresa integralmente dalla dashcam installata sul taxi, diventando prova chiave nelle indagini condotte dalla polizia e coordinate dal magistrato della Procura di Bari, Silvia Curione. Poche ore dopo, Monno e De Vincenzo sono stati arrestati.

La condanna

Rubini, assistito dall’avvocato Ascanio Amenduni, ha riportato oltre 120 punti di sutura e una prognosi di 25 giorni. Aveva chiesto un risarcimento danni da 300mila euro. Il giudice ha stabilito una provvisionale di 20mila euro per la vittima e ha condannato i due al risarcimento delle parti civili, ovvero Regione Puglia e la cooperativa dei tassisti di Bari. Il processo si è svolto con rito abbreviato. I due rispondevano di lesioni personali e tentata rapina, con le aggravanti della crudeltà e dell’uso dell’arma.