Bari, incendio devasta la pizzeria Da Nico

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Un rogo ha distrutto la Pizzeria Da Nico in via Mimmo Conenna, Bari. Evacuate sei famiglie, vigili del fuoco al lavoro. Non esclusa pista dolosa dopo altri incendi recenti

Un rogo ha distrutto la Pizzeria Da Nico in via Mimmo Conenna, Bari. Evacuate sei famiglie, vigili del fuoco al lavoro. Non esclusa pista dolosa dopo altri incendi recenti.

L’incendio è scoppiato intorno alle 5:30-5:50 del 24 marzo 2026 nel quartiere Sant’Anna di Bari, colpendo la Pizzeria Da Nico in via Mimmo Conenna 22. Le fiamme, partite dal piano terra, si sono propagate rapidamente ai balconi e agli appartamenti superiori, causando danni ingenti all’intero stabile.

INTERVENTO DEI SOCCORSI



Due squadre di vigili del fuoco, supportate da un’autobotte, hanno domato il rogo dopo ore di lavoro, evacuando precauzionalmente almeno sei famiglie senza feriti o intossicati. La polizia scientifica ha avviato rilievi per accertare le origini, con l’ipotesi dolosa non esclusa, specie dopo l’incendio alla pizzeria “Pizza e Core” a Carbonara il 15 marzo.

INCENDIO PIZZERIA DA NICO, LE INDAGINI

La Pizzeria Da Nico, gestita dai F.lli Attoma e nota per menu all-you-can-eat, era chiusa da circa dieci giorni. Questo episodio si inserisce in una serie di roghi sospetti nelle periferie baresi, con perquisizioni polizia già in corso a Carbonara e Ceglie dopo l’ultimo caso. Le autorità monitorano per prevenire escalation criminale.

I PRECEDENTI

Il 15 marzo un incendio ha distrutto “Pizza e core”, locale che si trova sempre nel quartiere Carbonara. Le fiamme hanno danneggiato il dehor al cui interno c’erano tavoli, sedie e altri complementi di arredo. “Pizza e core” aveva subito un incendio anche l’estate scorsa.