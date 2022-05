Incendio nella zona industriale di Bari, a fuoco capannoni di una fabbrica del vetro

1 minuto per la lettura

Ancora un incendio nella zona industriale di Bari. A pochi giorni dal rogo che ha distrutto i capannoni della Beltom, ieri sera, intorno alle 21, le fiamme hanno colpito degli immobili di un’azienda attiva nel settore della lavorazione del vetro, sulla strada provinciale che collega Bari a Modugno.

Le fiamme erano visibili da lontano e le segnalazioni ai vigili per fuoco ma non ci sono stati feriti. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco dopo qualche ora. Da accertare le cause dell’incendio.

Secondo le prime indagini, lo stabilimento era in attività quando è scoppiato il rogo.