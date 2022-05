Samuel Stripoli, il 13enne di Bari campione di calcolo mentale

1 minuto per la lettura

Quando fa 1860 x 4? Samuel Stripoli risponde prima ancora che la domanda sia conclusa. Barese, 13 anni, è arrivato primo nella categoria delle scuole medie al campionato italiano di calcolo mentale, organizzato all’Università Luiss a Roma il 9 aprile. Tra i partecipanti di tutte le età, invece, Samuel si è collocato all’ottavo posto assoluto. Un centinaio, in tutto, i partecipanti che si sono sfidati a Roma, i migliori tra i 400 concorrenti che avevano preso parte alla semifinale.

Samuel frequenta la classe terza alla scuola media Massari Galilei di Bari, ed è stata proprio la sua professoressa di matematica, Angela Gentile, a spronarlo a partecipare al campionato organizzato da Studiogiochi.

A casa tutti lo utilizzano come “calcolatore umano” e naturalmente per fare i calcoli non ha bisogno della calcolatrice. Una passione, quella per i numeri, innata. “Già dall’età di 4 anni sapeva leggere l’orologio” racconta la madre.

Ma la matematica è solo una delle sue passioni. L’altra è l’astronomia. Poi c’è la chitarra e il basket. “Ora vuole imparare a giocare a golf – confida la madre – dice che anche lì si applica la matematica, per calcolare il vento”

Samuel ha le idee chiare sul suo futuro: il prossimo anno si iscriverà al liceo scientifico con potenziamento matematica. E persino sull’università non ha dubbi “voglio iscrivermi a una facoltà che mi permetta di diventare un’astronauta”.