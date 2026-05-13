Strade dissestate, dal Comune di Bari stop autorizzazioni ad aziende sottoservizi

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“Azione a tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbano”: il Comune di Bari arriva lo stop alle autorizzazioni ad aziende e sottoservizi. Le strade sono dissestate

Il Comune di Bari ha “avviato un’azione a tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbano nei confronti dei gestori dei sottoservizi operanti sul territorio cittadino, con particolare riferimento agli interventi di manomissione del suolo pubblico per la posa e manutenzione delle infrastrutture interrate”. In una nota l’amministrazione spiega che ha inviato una nota formale ai gestori dei sottoservizi Acquedotto Pugliese, E-Distribuzione, Openfiber e Fibercop, con cui ha contestato “il mancato rispetto degli obblighi previsti dal vigente regolamento comunale in materia di ripristino delle pavimentazioni stradali e il persistente mancato aggiornamento del portale gestionale comunale relativo alle pratiche di manomissione del suolo pubblico”.

E nonostante i “ripetuti richiami, le diffide formali già trasmesse dall’amministrazione comunale e i numerosi incontri tecnici svolti negli ultimi mesi, ad oggi non è pervenuto alcun riscontro concreto e risolutivo rispetto alle criticità segnalate dagli uffici comunali”. “Questa situazione non è più sostenibile, adesso basta: i cittadini sono imbufaliti e io lo sono con loro”, dichiara il sindaco, Vito Leccese.

LA DRAMMATICA SITUZIONE DELLE STRADE, LA NON COLPEVOLEZZA DEL SINDACO

La colpa della “drammatica” situazione delle strade, si legge nella lettera, “ricade sempre sul sindaco ma, nella maggior parte dei casi, gli interventi sono eseguiti da aziende esterne responsabili dei sottoservizi, spesso senza le comunicazioni ordinariamente previste”. Nello specifico si rilevano “diffuse criticità sulle pavimentazioni stradali interessate dagli interventi, con situazioni di degrado che mettono a rischio la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare e determinano un crescente numero di segnalazioni e diffide da parte del Nucleo sorveglianza ccavi. Senza contare che l’assenza di un costante monitoraggio e di tempestivi interventi manutentivi da parte dei concessionari delle reti interrate comporta un aggravio delle condizioni di rischio per la cittadinanza e un rilevante carico operativo per gli uffici comunali, chiamati a garantire la sicurezza delle aree pubbliche”.

Il Comune di Bari nella lettera annuncia che “non saranno rilasciate ulteriori autorizzazioni per nuove manomissioni del suolo pubblico, fatta eccezione per gli interventi urgenti e indifferibili connessi alla tutela della salute pubblica e all’erogazione dei servizi essenziali, fino a quando i gestori non avranno dimostrato di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento comunale”. Il provvedimento è finalizzato “esclusivamente a garantire il rispetto delle regole, la sicurezza urbana e la corretta gestione del patrimonio stradale cittadino, nell’interesse della collettività”.