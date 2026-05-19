Bari, diffondeva foto intime della compagna: arrestato 53enne

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Arrestato, dopo l’intervento della Polizia Postale di Bari, un 53enne con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex compagna, diffondeva inoltre foto intime della donna

BARI – Un 53enne campano è agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo l’intervento della Polizia Postale di Bari, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della Procura, con le accuse di stalking e diffusione illecita di immagini intime. L’indagine è partita dalla denuncia di una donna che aveva segnalato di aver ricevuto, a casa e sul posto di lavoro, lettere anonime contenenti fotografie intime scattate a sua insaputa e accompagnate da frasi offensive.

L’uomo avrebbe peraltro diffuso le stesse immagini anche sui social network, inviandole a conoscenti tramite profili falsi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Bari, coordinati dalla Procura, dietro gli account anonimi ci sarebbe l’ex compagno della donna, che non avrebbe accettato la fine della loro relazione. Al termine delle indagini, l’autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.