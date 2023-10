Bari, bimbo di 3 anni e mezzo rimane chiuso nello scuolabus

1 minuto per la lettura

BARI – Un bambino di 3 anni e mezzo è stato lasciato per tre ore chiuso nello scuolabus. È accaduto ieri mattina, a Bari. Il piccolo frequenta il plesso della infanzia ‘Lopopolo’ del quartiere San Paolo, scuola che fa parte dell’Istituto comprensivo ‘Falcone-Borsellino’.

Per fortuna, sembra che con sé avesse una borraccia di acqua. In questi giorni le temperature a Bari sono alte, raggiungendo anche i 30 gradi e in alcuni casi superandole.

I genitori hanno presentato una denuncia ai carabinieri. L’assessora alle Politiche educative e giovanili del Comune di Bari Paola Romano ha affermato che sullo scuolabus “Erano presenti due persone, come accade normalmente, un autista e una assistente preposta al controllo dei bambini”.