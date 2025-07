Bisceglie, fiamme dal barbecue: due fratelli ustionati gravemente

1 minuto per la lettura

A Bisceglie, grave incidente domestico: 20enne e 14enne ustionati da barbecue acceso con alcol. Entrambi ricoverati con prognosi riservata.

BISCEGLIE (BARI) – Una serata tra amici e familiari si è trasformata in un dramma ieri sera a Bisceglie, nel nord Barese, quando un incendio divampato da un barbecue ha gravemente ustionato un 20enne e un ragazzino di 14 anni. L’episodio è avvenuto in una palazzina di via Fragata, a ridosso del centro cittadino. A mettere in salvo i due giovani e a domare il rogo sono stati i Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente. Il personale del 118 ha prestato i primi soccorsi sul posto, stabilizzando le vittime all’ospedale di Bisceglie prima di trasferirle d’urgenza a Bari per cure specialistiche.

Le condizioni del 20enne sono state definite dai medici “molto gravi”. Il ragazzo è ricoverato nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari a causa delle ustioni estese su gran parte del corpo. Il 14enne, invece, si trova ricoverato nel Centro ustioni con ferite che coprono oltre il 30% del corpo. Per l’adolescente sono già stati eseguiti i primi trattamenti per la rimozione dei tessuti ustionati. Per entrambi la prognosi è riservata. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità, i due ragazzi avrebbero utilizzato dell’alcol per alimentare le fiamme del barbecue. Un gesto imprudente che avrebbe provocato la violenta fiammata che li ha avvolti. Al momento dell’incidente di Bisceglie, intorno al barbecue che ha provocato i due ustionati si trovavano complessivamente sei persone.