Blitz antimafia a Bari: 29 arresti per l’operazione “Vortice Maestrale”

Operazione Vortice-Maestrale, eseguiti 29 ordini di carcerazione a Bari per sentenze definitive di associazione mafiosa, traffico di droga e estorsioni.

BARI- Le forze dell’ordine stanno eseguendo oggi, 16 genanio 2025, 29 ordinanze di custodia cautelare in carcere. I provvedimenti sono emesse dalla Procura Generale di Bari, a carico di altrettante persone condannate in via definitiva nell’ambito dell’operazione “Vortice Maestrale”.

Un’operazione che, nel 2021, portò a numerosi arresti tra il clan Strisciuglio di Bari. I reati contestati a vario titolo sono di associazione mafiosa, estorsioni, lesioni e traffico di droga. Nel luglio scorso, per alcuni di loro, il processo si era definito in appello, dopo le condanne in primo grado del 2023. Nell’ambito del processo celebrato con rito abbreviato, i boss Vito Valentino, Lorenzo Caldarola e Saverio Faccilongo sono condannati a 20 anni di reclusione. Lo scorso 11 dicembre, invece, altri 9 imputati che avevano scelto il rito ordinario vennero condannati – in primo grado – a pene da due a 21 anni di reclusione.

L’esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare di quest’oggi rappresenta un importante risultato nella lotta alla criminalità organizzata. L’operazione “Vortice Maestrale” dimostra ancora una volta l’efficacia del lavoro svolto dalle forze dell’ordine e dalla magistratura nel contrasto alle mafie.