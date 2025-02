Bari, 5 arresti per reati legati alle armi, sequestrate 7 pistole

2 minuti per la lettura

Ben 7 pistole sequestrate e cinque persone finite agli arresti nell’ambito di una serie di interventi dei carabinieri nell’hinterland di Bari

BARI – Negli ultimi giorni in una serie di operazioni i carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno arrestato 5 persone tra cui due coniugi, trovati in possesso di armi, munizioni e droga, e due cugini Christian Capriati, 20 anni, e Loreta Capriati, 31, giovani rampolli dell’omonimo clan. Ritrovate in tutto 7 pistole, di provenienza illecita, marijuana, 180 dosi di cocaina già confezionate e 41 ‘panetti’ di hashish.

A Modugno i carabinieri della Stazione, coadiuvati da due unità del Nucleo Carabinieri Cinofili, hanno arrestato in flagranza di reato due coniugi, C.F. 48enne e G.F. 44enne, rispettivamente originari di Bari e Modugno. Sono accusati di detenzione illegale di 5 pistole e possesso di oltre 3 chilogrammi e mezzo tra cocaina, marijuana e hashish. Il materiale era nascosto in un locale utilizzato dall’uomo e in casa. Delle cinque armi, 2 erano clandestine, una modificata e l’altra con matricola abrasa. Le altre 3 erano comuni armi da sparo recuperate nel locale.

La droga, rinvenuta nell’abitazione dove era presente anche la donna, era in parte già suddivisa in dosi pronta per essere immessa sul mercato. Complessivamente, sequestrati oltre 180 dosi già confezionate, nonché 41 panetti di hashish, 2 barattoli di marijuana e 2 buste in cellophane contenenti cocaina. A tutto ciò, si aggiungono telefoni cellulari, bilancini e vario materiale per il confezionamento. I carabinieri hanno arrestato l’uomo poi trasferito in carcere a Bari, mentre la donna è finita agli arresti domiciliari.

In altre due distinte occasioni, invece, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari hanno arrestato in flagranza , per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione e porto di arma comune da sparo due giovani, residenti a Bari. Nel primo caso, la notte del 27 gennaio, durante un controllo alla circolazione stradale sul Lungomare Imperatore Augusto all’altezza del Molo Sant’Antonio a Bari, hanno fermato un’auto, con a bordo 5 persone, tra le quali L. F. 19enne barese. Nella vettura, ben nascosto, un involucro contenente tre ‘cipollotti’ di marijuana e due di cocaina pari a pochi grammi, mentre sotto il sedile posteriore c’era una pistola a tamburo, con 6 cartucce poi risultata smarrita nel dicembre 2023 in provincia di Napoli. Il giovane è sottoposto ai domiciliari.

Nella seconda operazione, avvenuta la notte del 29 gennaio scorso, i carabinieri, mentre transitavano nei pressi dei ruderi situati nel borgo antico di Bari, in Strada Santa Maria del Buon Consiglio, hanno fermato Christian e Loreta Capriati, 20 e 31 anni e li hanno perquisiti sequestrando al primo 150 euro e, nei confronti della seconda 10 bustine di marijuana e 4 grammi di cocaina. Quest’ultima, nella circostanza, ha consegnato una pistola semiautomatica con un caricatore di 8 cartucce, denunciata come rubata nell’agosto 2020 a Casoria (Napoli). Ulteriori accertamenti verranno eseguiti dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bari su entrambe le armi, sul munizionamento e sullo stupefacente. La donna è stata rinchiusa nel carcere di Trani mentre il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari.