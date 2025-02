Bari, accoltella vicino di casa durante una lite: arrestato

1 minuto per la lettura

Accoltella il vicino di casa durante una lite: 70enne arrestato a Bari. La vittima, un 51enne, è in pericolo di vita. I carabinieri sequestrano l’arma del delitto.

BARI – Un drammatico episodio di violenza ha sconvolto un quartiere di Bari nella serata di ieri (26 febbraio). Una lite tra vicini è degenerata in un accoltellamento. Un uomo di 70 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio dopo aver ferito gravemente un vicino di casa di 51 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, la discussione tra i due sarebbe presto sfociata in un’aggressione fisica, culminata con il ferimento del 51enne, colpito con un coltello. Immediato l’intervento dei soccorsi, che hanno trasportato la vittima al Policlinico di Bari, dove si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni sono critiche e i medici non escludono il pericolo di vita.

I carabinieri, giunti sul posto, hanno avviato le indagini per ricostruire nei dettagli la dinamica dei fatti e comprendere se tra i due vi fossero precedenti dissapori. Durante i rilievi, le forze dell’ordine hanno rinvenuto e sequestrato il coltello utilizzato nell’attacco. L’anziano aggressore è stato arrestato e condotto in caserma.