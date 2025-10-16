Gioia del Colle, individuati i presunti responsabili di un omicidio del 2015

1 minuto per la lettura

Operazione Antimafia a Bari: Carabinieri individuano presunti autori di omicidio del 2015 e rapina del 2016 con aggravante mafiosa a Gioia del Colle.

BARI- Svolta nelle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari all’alba di oggi, 16 ottobre 2025, hanno condotto una vasta operazione che ha portato all’individuazione dei presunti autori di un omicidio e di una rapina a mano armata, entrambi aggravati dalle modalità mafiose e commessi nel comune di Gioia del Colle. L’intervento dei militari è scattato questa mattina nel Barese. Secondo quanto trapelato, l’inchiesta coordinata dalla DDA avrebbe fatto luce su un omicidio risalente al 2015 e una rapina commessa l’anno successivo, nel 2016, entrambi eseguiti con il chiaro intento di affermare il controllo sul territorio e con l’aggravante mafiosa.

Al momento, le Forze dell’Ordine non hanno rilasciato ulteriori dettagli sull’identità degli indagati o sulle misure cautelari adottate. L’attenzione è concentrata sui particolari che saranno resi noti in mattinata. I dettagli completi dell’operazione e dell’inchiesta saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà oggi stesso, giovedì 16 ottobre 2025, presso la Procura della Repubblica di Bari alle ore 11:00.