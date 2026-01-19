Tragico incidente ad Altamura, morti due ragazzi

2 minuti per la lettura

Tragedia ad Altamura, 2 giovani ragazzi sono morti in un incidente stradale lungo la strada provinciale 41. Altri 3 feriti, uno molto grave

E’ avvenuto alle prime ore del mattino di domenica 18 gennaio 2026 il tragico incidente nel quale hanno perso la vita tre giovani ragazzi. I giovani si trovavano a bordo di un Suv Mercedes, assieme ad altri amici, quando l’auto è uscita fuori strada improvvisamente. Non sono ancora chiari i motivi dell’incidente avvenuto lungo la strada provinciale 41, nei pressi di Altamura, arteria che collega la città murgiana a Laterza, nel Tarantino. I giovani stavano rientrando ad Altamura dopo aver trascorso la serata insieme.

Alla guida del veicolo Antonio Bigi, 21 anni di Altamura, morto sul colpo. La sorella, Cecilia Bigi, 25enne, gravemente ferita è stata trasportata immediatamente in ospedale. Ricoverata nel reparto di Rianimazione, ha perso la vita nel pomeriggio. Gli altri due ragazzi a bordo del suv sono stati trasportati, anche loro, al pronto soccorso grazie all’intervento del 118 e dell’elisoccorso Basilicata. Un terzo ragazzo, Domenico Ostuni, 24enne di Altamura si trova ricoverato in rianimazione in condizioni molto gravi. Gli altri due passeggeri risultano feriti, uno in prognosi riservata, l’altro non in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto stradale. I carabinieri, giunti sul posto, hanno avviato le indagini per ricostruire le cause e la dinamica del sinistro che non ha coinvolto altri veicoli. Dalle prime ipotesi pare che il giovane abbia perso il controllo dell’auto uscendo fuori strada.

“La notizia sconvolge tutti”, scrive sui social il sindaco di Altamura, Antonio Petronella. “Non ci sono parole adeguate per esprimere il cordoglio e la vicinanza alla famiglia Bigi a cui sono rivolti i nostri pensieri e l’abbraccio della comunità. Interpretando il sentimento collettivo della città, proclamerò il lutto cittadino nel giorno dei funerali”.

Si terranno domani alle 15:30 nella chiesa di San Giovanni Bosco, ad Altamura, in provincia di Bari i funerali di Cecilia e Antonio Bigi. Indetto il lutto cittadino. Disposte l’esposizione della bandiera cittadina a mezz’asta a Palazzo di Città e quella del gonfalone della città nella chiesa nel corso della cerimonia. Il sindaco invita “tutta la cittadinanza, le organizzazioni e le associazioni sociali, produttive, culturali, sportive e ricreative di Altamura ad unirsi alla commemorazione e ad osservare momenti di riflessione in segno di vicinanza e solidarietà alla famiglia Bigi”.