Agguato a Bitonto: 30enne ferito a colpi di pistola vicino a supermercato

Trentenne ferito in un agguato a Bitonto vicino a un supermercato è ricoverato in ospedale. Indagano i Carabinieri.

BITONTO (BARI) – Torna a farsi sentire il rumore delle armi nel Barese. Nella tarda serata di ieri, 27 gennaio 2026, un uomo di 30 anni è rimasto vittima di un agguato compiuto nei pressi di un supermercato alla periferia di Bitonto. L’episodio, avvenuto sotto la luce dei lampioni in una zona solitamente trafficata, ha fatto scattare immediatamente l’allarme. La vittima, un trentenne già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco. Fortunatamente, i proiettili lo hanno colpito solo di striscio, interessando un braccio e una gamba.

Nonostante lo shock e il dolore, l’uomo è riuscito a raggiungere autonomamente il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Bari. Dopo le prime cure del caso, i medici hanno confermato che le sue condizioni non sono gravi e che non è in pericolo di vita.

INDAGINI IN CORSO SULL’AGGUATO A BITONTO: RILIEVI DELLA SCIENTIFICA

Come da prassi in caso di ferite d’arma da fuoco, il personale sanitario ha allertato i Carabinieri, che hanno immediatamente dato il via alle indagini. I militari della Sis si sono recati sul luogo dell’agguato per eseguire i rilievi tecnici necessari a isolare tracce biologiche o bossoli utili alle indagini. Al momento, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Resta da ricostruire l’esatta dinamica del ferimento e, soprattutto, il movente che ha portato all’azione di fuoco. Gli investigatori non escludono alcuna pista, concentrandosi in particolare sul passato della. Un aiuto fondamentale potrebbe arrivare dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi del supermercato.