Adelfia, esplosione e crollo in palazzina: si cercano due persone

Esplosione e crollo di una palazzina ad Adelfia: i Vigili del Fuoco cercano due anziani dispersi tra le macerie.

ADELFIA (BARI) – Un edificio è crollato ad Adelfia, nel Barese, dopo una esplosione presumibilmente causata da una bombola di gas. E’ avvenuto oggi, 31 gennaio 2026, quando un violentissimo scoppio ha sventrato una palazzina in via Oberdan, causandone il parziale crollo e un successivo, devastante incendio. Il boato, avvertito distintamente in tutto il quartiere, è stato seguito da una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.

Secondo le prime ricostruzioni, la causa della deflagrazione potrebbe essere riconducibile alla fuga di gas da una bombola, ma gli accertamenti sono ancora in corso. All’interno del garage della struttura sarebbe stata presente anche un’automobile, elemento che potrebbe aver alimentato le fiamme.

ADELFIA ESPLOSIONE IN PALAZZINA, CORSA CONTRO IL TEMPO: DISPERSI DUE ANZIANI

L’attenzione dei soccorritori è ora concentrata sulla ricerca di una coppia di anziani ultranovantenni che risiedeva stabilmente nell’edificio. Al momento i due risultano dispersi. I Vigili del Fuoco sono impegnati in operazioni estremamente complesse: per domare il rogo e raggiungere il cuore della struttura, i pompieri stanno operando anche dai tetti delle abitazioni adiacenti. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le pattuglie dei Carabinieri e un’ambulanze del 118.