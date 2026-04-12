Incidente in scooter a Barletta, è morto il 16enne: donati gli organi

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È morto a 16 anni Pasquale Pinto dopo un incidente in scooter a Barletta, gesto d’altruismo della famiglia: donati gli organi del ragazzo.

BARLETTA – La città di Barletta piange la scomparsa di Pasquale Pinto, il ragazzo di soli 16 anni rimasto vittima di un terribile incidente stradale avvenuto alle prime luci dell’alba di ieri, 11 aprile 2026. Dopo ore di vana attesa e preghiere, il cuore del giovane ha cessato di battere presso il Policlinico di Bari, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. In un momento di immane dolore, la famiglia di Pasquale ha mostrato una straordinaria generosità, esprimendo il consenso alla donazione degli organi. Un gesto che permetterà ad altre vite di continuare a vivere e che trasforma una tragedia privata in un ultimo atto di altruismo da parte del giovane sedicenne.

DONATI GLI ORGANI DEL 16ENNE MORTO NELL’INCIDENTE A BARLETTA

L’incidente si è verificato intorno alle quattro del mattino di ieri nelle strade di Barletta. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti: Pasquale si trovava in sella a uno scooter insieme a un amico di 17 anni. Durante presumibilmente una manovra di sorpasso, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote. La corsa dello scooter è terminata violentemente contro un’auto in sosta. Ad avere la peggio è stato proprio il sedicenne, che nell’impatto ha riportato gravissimi traumi cranici e toracici. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e il trasferimento d’urgenza a Bari, le lesioni si sono rivelate fatali.