Altamura, si ribalta l’auto, muore 62enne

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Incidente mortale ad Altamura, un 62enne, per cause da accertare, ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata

Un uomo di 62 anni è morto questa mattina, martedì 21 aprile 2026, in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 151, ad Altamura in provincia di Bari.

ALTAMURA, PERDE LA VITA 62ENNE

La vittima, secondo quanto ricostruito, viaggiava a bordo della sua auto di cui avrebbe perso il controllo.

Il mezzo si è ribaltato, finendo fuori strada. L’impatto è stato fatale per il 62enne che è morto sul colpo: il personale del 118 ha solo potuto constatarne il decesso. Per estrarre il corpo della vittima dalle lamiere, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Indagano gli agenti della polizia locale che stanno effettuando i rilievi.