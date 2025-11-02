Bari, terreno trasformato in discarica abusiva, due denunce

1 minuto per la lettura

A Bari, nel quartiere Carbonara, scoperta un’area trasformata in una discarica abusiva, due uomini di 70 e 48 anni denunciati. I rifiuti smaltiti anche attraverso combustione

Un terreno di 900 metri quadrati nel quartiere Carbonara di Bari trasformato in una vera e propria discarica abusiva, dove venivano sversati e bruciati rifiuti di ogni tipo, compresi materiali considerati pericolosi.

DISCARICA ABUSIVA A CARBONARA, DUE DENUNCE

Due baresi di 70 e 48 anni denunciati dai carabinieri con l’accusa di combustione di rifiuti speciali e speciali pericolosi, oltre che di gestione non autorizzata di rifiuti.

Durante le attività di controllo del territorio, i militari hanno accertato che l’area era adibita a un deposito incontrollato di materiali di scarto. Tra cui secchi di vernice esausti, barattoli di toner, componenti in legno provenienti da giochi per bambini, tutti destinati alla combustione. Sul posto i carabinieri hanno rinvenuto anche scocche e motori di veicoli, tra cui un furgone.

AREA SOTTOPOSTA A SEQUESTRO

L’intera area posta sotto sequestro preventivo e sono in corso ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale presenza di altri responsabili.