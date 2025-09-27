Treni Roma – Puglia: tornano le Frecce ma previste nuove sospensioni

1 minuto per la lettura

Le Frecce Roma – Puglia ripartono, ma da domani ci sono nuove sospensioni dei treni Frecciarossa e Intercity per lavori RFI da 430 milioni.

ROMA – Le Frecce di Trenitalia ripristinano da oggi, venerdì 27 settembre 2025, il collegamento diretto tra la Puglia e Roma, un servizio interrotto a partire dal 15 settembre a causa di importanti lavori infrastrutturali. La riattivazione segue la conclusione degli interventi di potenziamento programmati da RFI sulla linea ad Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari. Nonostante la ripresa, il servizio subirà nuove modifiche a breve. A partire da domani, sabato 28 settembre, verranno temporaneamente sospesi due collegamenti chiave: Il Frecciargento Roma Termini-Lecce (partenza ore 8:05). Il Frecciarossa Lecce-Roma Termini (partenza ore 12:46). Anche i treni Intercity 703 e 704 saranno interessati da modifiche. Prevista la cancellazione della tratta tra Caserta e Bari Centrale e la sostituzione con servizi bus.

ritorno delle frecce tra roma e la puglia: Investimenti RFI per la linea dei treni AV Napoli-Bari

Investimenti RFI per la linea AV Napoli-Bari. Gli interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulla linea Caserta-Benevento-Foggia hanno comportato un investimento complessivo di circa 430 milioni di euro da parte di RFI. Questi lavori hanno permesso l’attivazione di un nuovo tratto di linea tra Cancello e Frasso Telesino e di una nuova località di servizio per la diramazione dei treni nel tratto Caserta-Cancello. Quest’ultima è gestita con il nuovo Apparato Centrale Computerizzato Multistazione che, una volta a regime, è destinato a incrementare gli standard di regolarità della circolazione. Sono stati inoltre eseguiti importanti lavori di manutenzione su ponti della linea Benevento-Foggia.