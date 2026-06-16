Bari, 231 mila euro per il bus stazione Gioia-Ospedale Miulli

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Dalla Regione Puglia stanziati 231mila euro alla città di Bari per il collegamento in bus tra la stazione di Gioia del Colle all’ospedale Miulli di Acqua Viva delle Fonti

BARI – Un collegamento bus dedicato tra la stazione ferroviaria di Gioia del Colle e l’ospedale “Francesco Miulli” di Acquaviva delle Fonti per alleggerire i disagi legati al nuovo orario dei treni. La Giunta regionale della Puglia ha stanziato 231 mila euro a favore della Città Metropolitana di Bari per attivare un servizio sperimentale su gomma da 24 corse giornaliere. L’intervento, che resterà attivo fino al 31 dicembre 2026, punta a garantire l’accessibilità a uno dei poli sanitari più importanti del Mezzogiorno dopo le criticità segnalate dagli utenti sulla linea Bari-Taranto.

La Giunta regionale della Puglia ha approvato dunque il trasferimento di 231 mila euro alla Città Metropolitana di Bari per attivare un servizio sperimentale di trasporto pubblico tra la stazione ferroviaria di Gioia del Colle e l’Ospedale Generale Regionale “Francesco Miulli” di Acquaviva delle Fonti. La decisione si inserisce nel quadro della riorganizzazione dei collegamenti ferroviari sulla direttrice Bari-Taranto, entrata in vigore da domenica 14 giugno con il nuovo modello di orario cadenzato predisposto da Trenitalia, che individua nella stazione di Gioia del Colle uno dei principali nodi di interscambio del sistema.

Per accompagnare questa trasformazione e garantire continuità negli spostamenti verso uno dei più importanti poli sanitari del Mezzogiorno, la Regione Puglia ha scelto di affiancare al servizio ferroviario un collegamento dedicato su gomma tra la stazione e il “Miulli”. Il programma prevede 24 corse giornaliere e circa 96 mila chilometri di percorrenza complessiva fino al 31 dicembre 2026.