Pirelli apre a Bari un centro di sviluppo software, 50 assunzioni

Pirelli apre a Bari un nuovo centro per lo sviluppo software e soluzioni digitali. Previste 50 assunzioni assunzioni entro il 2025 fra neolaureati e manager specializzati nello sviluppo di software, in particolare in computer science, software engineering, data science, intelligenza artificiale, machine learning e smart manufacturing.

Il nuovo ‘Digital Solutions Center’ di Pirelli è stato presentato oggi a Bari in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il vice presidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci e rappresentanti degli atenei baresi, con i quali Pirelli sta attivando programmi di collaborazione nell’ambito del nuovo progetto.

Nel centro – situato in via Mazzitelli, nel quartiere Poggiofranco – si svolgeranno attività di sviluppo di software, altamente strategiche nell’ambito della Digital Transformation da tempo intrapresa dall’azienda, e di valorizzare le competenze di un territorio divenuto oggi uno dei maggiori poli italiani nello sviluppo digitale.

Il progetto prevede un investimento pari a 9 milioni tra il 2022 e giugno 2024, di cui una parte potrà essere finanziata dalla Regione Puglia in base ai progetti che Pirelli realizzerà.