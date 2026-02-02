Puglia, primo consiglio regionale dell’era Decaro

1 minuto per la lettura

Inaugurata la legislatura in Puglia: il consiglio regionale debutta con il giuramento di Decaro e la solidarietà agli agenti di Torino.

BARI – Sulle solenni note dell’Inno di Mameli, ha preso ufficialmente il via questa mattina la dodicesima legislatura della Regione Puglia. Una seduta d’esordio caratterizzata da un clima di grande rispetto istituzionale e da una folta partecipazione di pubblico, con oltre 300 persone presenti nell’aula di via Gentile. A presiedere l’assemblea è stato il consigliere anziano Luigi Lobuono, già sfidante per la coalizione di centrodestra.

Il momento più emozionante è avvenuto prima dell’inizio dei lavori, quando il nuovo governatore Antonio Decaro e lo stesso Lobuono si sono stretti in un caloroso abbraccio. Un gesto che ha confermato la stima reciproca che aveva già contraddistinto il confronto elettorale, segnando un inizio di legislatura nel segno del dialogo.

Nel suo discorso di apertura, in quanto consigliere anziano, Lobuono ha voluto rivolgere un pensiero ai recenti fatti di cronaca nazionale, esprimendo a nome dell’intero Consiglio regionale la «piena solidarietà agli agenti di Polizia feriti a Torino». Il riferimento è agli scontri avvenuti a Torino durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Il messaggio è stato accolto con favore da tutti i gruppi politici, unendo l’aula nel rifiuto della violenza.

L’ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA: PROCLAMAZIONE E GIURAMENTO DEL GOVERNATORE DECARO

La seduta inaugurale prevede un iter istituzionale serrato. La proclamazone dei 50 consiglieri eletti, l’elezione dell’Ufficio di Presidenza (Presidente, due vicepresidenti e due segretari d’Aula). Così come il giuramento del Governatore Decaro e la presentazione delle linee programmatiche per i prossimi cinque anni. Con l’insediamento odierno, la Puglia entra nel pieno dell’attività politica, chiamata a rispondere alle sfide del Pnrr e della sanità regionale.