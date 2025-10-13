Agrilevante, chiude un’edizione da record: a Bari oltre 100 mila visitatori

3 minuti per la lettura

Oltre cento mila visitatori ad Agrilevante, l’edizione 2025 fa segnare il miglior risultato della storia della manifestazione biennale di Bari

BARI – La rassegna internazionale di Agrilevante mette a segno un nuovo record. L’edizione 2025 si è chiusa con un totale di 100.907 visitatori (+ 6,4% rispetto all’edizione del 2023), dei quali 4.462 esteri (in crescita del 10%). Il miglior risultato nella storia della manifestazione, che ha registrato incrementi costanti nelle sue otto edizioni biennali dal 2009 ad oggi. La folla di visitatori, che soprattutto nelle giornate di sabato e domenica ha popolato il quartiere fieristico, ha potuto godere lo spettacolo di trattrici, macchine operatrici, attrezzature, mezzi per il giardinaggio e componenti (5.000 modelli in tutto), prodotti da 350 industrie specializzate, ed esposti tanto all’interno dei padiglioni quanto nelle aree esterne appositamente allestite. Circa 70 i convegni e gli incontri realizzati. Eventi rivolti al pubblico degli agricoltori, degli operatori economici, dei tecnici e degli studenti. Ma anche degli appassionati del verde e delle attività in ambiente rurale.

«L’edizione di quest’anno mostra un ulteriore progresso nella qualità degli allestimenti, sia dal punto di vista estetico che funzionale». Spiega Simona Rapastella, Direttore Generale di FederUnacoma, la federazione dei costruttori di macchine agricole che è l’ente organizzatore della rassegna. «Perché abbiamo realizzato con il nostro Ufficio Eventi una messa in pianta particolarmente scenografica e razionale. Questo ha consentito di valorizzare anche le aree esterne dedicate alla zootecnia, alle novità tecniche premiate, alle dimostrazioni di mezzi per il giardinaggio e alle prove pratiche di robot e mezzi ad alta automazione, favorendo il lavoro degli operatori economici, che hanno potuto individuare agevolmente le aree di proprio interesse».

«Agrilevante non è una rassegna agricola in senso stretto, ma una rassegna di tecnologie industriali progettate e prodotte per l’agricoltura – ha aggiunto Rapastella –. Il suo successo dimostra come gli operatori del settore abbiano ben chiaro che il futuro dell’agricoltura dipende dalla capacità di rinnovarsi con tecnologie sempre più all’avanguardia».

Molto positivo anche il bilancio delle attività istituzionali legate alla rassegna, che hanno visto la presenza del Ministero dell’Agricoltura con importanti presidi informativi. Ma anche la visita del Ministro Francesco Lollobrigida e la presenza di Ministri e diplomatici da numerosi Paesi del bacino Mediterraneo e dell’Africa subsahariana. Bilancio positivo anche per le attività business to business organizzate da ICE Agenzia e FederUnacoma, cui hanno preso parte delegazioni ufficiali di operatori economici provenienti da 34 Paesi.

«La rassegna dimostra come le industrie della meccanica agricola possano oggi offrire soluzioni straordinariamente efficaci per le sfide agricole dell’area mediterranea, dai Balcani al Medio Oriente, fino al Nordafrica e all’Africa sub-sahariana – ha detto Mariateresa Maschio, Presidente di FederUnacoma –. Questo offre grandi opportunità di cooperazione economica e commerciale soprattutto per il nostro Paese che già oggi è leader nelle tecnologie agromeccaniche”. “Le attività economiche hanno però bisogno di essere sostenute da un sistema fatto di servizi, di politiche pubbliche, di collaborazione anche sul piano della ricerca e della formazione – ha aggiunto la Presidente dei costruttori –. Per questo credo che Agrilevante, con i suoi meeting, le analisi di scenario, le proposte e la risonanza anche a livello politico, rappresenti un grande laboratorio per l’economia del Mediterraneo”.

Per Gaetano Frulli, presidente Nuova Fiera del Levante “il successo di Agrilevante conferma la solidità del percorso sinergico che stiamo portando avanti con FederUnacoma. Frutto della collaborazione tra alcune delle realtà più rappresentative del mondo agricolo a livello nazionale. FederUnacoma ha curato non solo un’area espositiva di rilievo, ma anche un programma convegnistico di particolare valore. Il tutto sostenuto da strutture fieristiche adeguate che, già dalla prossima edizione, saranno ulteriormente potenziate grazie alla realizzazione di un padiglione nuovo e moderno. La presenza del Ministro Lollobrigida è la testimonianza del valore strategico della manifestazione. Questo impegno condiviso sta consolidando la rassegna come punto di riferimento concreto per l’Italia, l’Europa e l’intero bacino del Mediterraneo”. Il prossimo appuntamento con Agrilevante è per l’ottobre del 2027.