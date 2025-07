Bari, lo storico Barbero racconta San Francesco al Petruzzelli

2 minuti per la lettura

Lo storico Alessandro Barbero porta San Francesco sul palco del Petruzzelli di Bari: un racconto che sorprende.

BARI — Un viaggio nel cuore del Medioevo, tra pievi umbre, antichi manoscritti e una figura che ancora oggi divide, ispira e affascina. Sarà Alessandro Barbero, tra gli storici più amati dal grande pubblico, a raccontare San Francesco in un incontro attesissimo al Teatro Petruzzelli di Bari, il prossimo 22 settembre alle 18.30. L’appuntamento, seconda tappa di un tour teatrale che toccherà le principali città italiane, nasce in occasione dell’uscita del nuovo libro di Barbero, San Francesco, in libreria dal 16 settembre per Laterza. Un’iniziativa pensata dagli stessi editori e realizzata in coproduzione con la Fondazione Teatro Petruzzelli.

Sul palco del Petruzzelli, lo storico Alessandro Barbero racconta San Francesco

Sul palco, lo storico porterà il pubblico dentro le pieghe di una storia meno uniforme di quanto si creda. Non un solo Francesco, ma almeno sette: versioni della sua vita scritte da frati che lo conobbero di persona, cronache tramandate, biografie ufficiali e testi scomparsi e poi riemersi. Testimonianze che restituiscono l’immagine di un uomo dirompente, talvolta contraddittorio, capace di suscitare reazioni forti e divergenti già nei suoi contemporanei.

Barbero promette di svelare un Francesco sorprendente, lontano dall’iconografia oleografica e vicino, invece, all’inquietudine di un’epoca in cui la santità era rivoluzione. Un racconto che, come spesso accade con la voce di Barbero, intreccia rigore storiografico e talento narrativo, invitando a guardare il passato senza filtri consolatori.

Prossime tappe del tour

Dopo Bari, il tour proseguirà a Torino, Brescia, Trieste, Firenze, Catanzaro, Milano, Udine, Roma e Bergamo. Un’occasione per riscoprire, in teatro, la storia di un santo che ancora oggi non smette di interrogare credenti e laici. E di ascoltare, ancora una volta, la lezione appassionata di chi sa far parlare la Storia.