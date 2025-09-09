Petruzzelli di Bari, manifestazione di interesse per la nomina del sovrintendente

1 minuto per la lettura

Petruzzelli, al via la manifestazione di interesse per il nuovo sovrintendente: il Consiglio di indirizzo punta su trasparenza e partecipazione.

BARI – Il Teatro Petruzzelli si prepara a una svolta importante nella sua governance. Con l’insediamento del nuovo Consiglio di indirizzo della Fondazione, è stata ufficialmente aperta la procedura per la nomina del prossimo sovrintendente, una figura centrale per il futuro artistico e gestionale del celebre teatro barese, che da anni rappresenta un punto di riferimento per la musica, l’opera e gli eventi culturali di rilievo.

La prima riunione del Consiglio, svoltasi a Palazzo di Città, ha visto la partecipazione del sindaco di Bari e presidente della Fondazione Vito Leccese, affiancato dai consiglieri Ippolita Resta e Pierfelice Rosato per il Ministero della Cultura, Pamela Palmi per la Città Metropolitana e Maria Grazia Porcelli per il Comune di Bari. L’organo collegiale ha formalizzato il proprio insediamento e nominato Nicola Grazioso come segretario del Consiglio.

Al centro dell’incontro il tema della nomina del sovrintendente, figura chiave per la direzione strategica, artistica e operativa del teatro. «È un’importante novità – ha sottolineato Leccese – che garantisce non solo trasparenza, ma anche una possibilità di scelta più ampia».

L’avviso pubblico sarà pubblicato nelle prossime ore sul sito della Fondazione per dare il via a un processo selettivo volto a garantire una leadership forte e competente. La scelta del nuovo sovrintendente sarà determinante per definire la direzione futura del teatro, rafforzandone il ruolo culturale nel panorama nazionale e internazionale. Con l’apertura alla manifestazione di interesse, il Consiglio lancia un messaggio chiaro. La gestione del Petruzzelli sarà guidata da criteri di trasparenza, meritocrazia e partecipazione. Elementi fondamentali per consolidare la centralità del teatro nella vita culturale di Bari e dell’Italia intera.