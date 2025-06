Nel Barese al via GustoJazz: il festival che intreccia musica e sapori pugliesi

2 minuti per la lettura

GustoJazz: a Corato, il festival che intreccia musica e sapori. Concerti al tramonto e aperitivi locali per un’esperienza sensoriale nel cuore della Puglia.

CORATO (BARI) – Dal tramonto alla notte, tra le note del jazz e i profumi della tradizione culinaria pugliese, prende il via a Corato (Bari) la VII edizione di GustoJazz, il festival che da domani fino al 4 luglio trasforma il centro storico della città barese in un palcoscenico a cielo aperto. Otto serate gratuite, firmate dall’associazione culturale Art Promotion con la direzione artistica di Alberto La Monica, che fondono l’eleganza del jazz con il gusto autentico dell’enogastronomia locale.

GustoJazz: il festival che intreccia musica e sapori pugliesi

Protagonisti della rassegna sono nomi di spicco della scena jazz nazionale e internazionale: da GeGè Telesforo con il progetto Big Mama Legacy, al pianoforte poetico di Danilo Rea con lo sperimentalismo di Martux_, fino all’energia travolgente dello Stefano Di Battista Quintet. Ma prima ancora che la musica inizi, ogni serata si apre con gli “Aperitivi in jazz”, in collaborazione con i locali del centro storico: bar, pizzerie e ristoranti che offrono una selezione di piatti e prodotti tipici, tra calici di vino e sapori a chilometro zero.

«GustoJazz vuole essere un’esperienza culturale e sensoriale unica – spiega il direttore artistico La Monica – capace di parlare a pubblici diversi, unendo concerti, talk, degustazioni e contaminazioni artistiche. Musica e gusto sono linguaggi universali che ci aiutano a raccontare la nostra terra in modo autentico». Un messaggio condiviso anche dal sindaco Corrado De Benedittis, che sottolinea il valore sociale dell’iniziativa: «È una manifestazione che racconta chi siamo, attraverso suoni, sapori e storie della nostra terra».

GustoJazz: come valorizzare il territorio

L’obiettivo è chiaro: valorizzare la Puglia più autentica, costruire legami tra artisti e cittadini, attrarre visitatori e rendere Corato un polo culturale aperto e accogliente. GustoJazz si conferma così un appuntamento imperdibile per chi cerca emozioni genuine, tra arte, territorio e convivialità. Perché, in fondo, non si tratta solo di ascoltare o assaporare, ma di abitare un’esperienza che unisce i sensi alla memoria, l’identità alla festa, la bellezza alla quotidianità. E in questo, Corato – con la sua pietra calda, la sua accoglienza sincera, la sua musica che vibra tra i vicoli – si fa simbolo di un Sud che resiste creando. Perché l’identità, quando è condivisa, non è un’eredità da conservare, ma una lingua viva da riscrivere insieme. E GustoJazz, in questo, è molto più di un festival: è un gesto di resistenza culturale.