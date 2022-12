“Achille Lauro Unplugged” arriva anche a Bari

1 minuto per la lettura

Achille Lauro sarà a Bari il 3 febbraio, al Teatro Team con “Achille Lauro Unplugged”. Quella di Bari è una nuova data dell’evento “Achille Lauro Unplugged”, già in programma a gennaio a Roma e Milano. Si sono aggiunte nuove date, tra cui quella nel capoluogo pugliese.

Oltre all’appuntamento di Bari, per ascoltare live la performance dell’artista in una nuova versione intima ed essenziale nel 2023 ci saranno appuntamenti anche a Napoli, Bologna, Torino e Firenze.

L’artista, reduce da ‘Achille Lauro Superstar with Electric Orchestra Tour’ della scorsa estate insieme all’Orchestra della Magna Grecia e alla sua rock band, che si è esteso per oltre dieci settimane ai festival e alle arene estive più importanti d’Italia, nel 2023 porterà sul palco tutta la musica prodotta negli anni, dai primissimi dischi a oggi, tra cui l’ultimo singolo ‘Che sarà’, una ballad intima che segna il ritorno di Achille Lauro in una nuova veste essenziale e introspettiva.