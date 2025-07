2 minuti per la lettura

“Municipi sonori”: la musica del Petruzzelli invade i quartieri di Bari dal 7 al 17 luglio. Il programma completo.

BARI – Dal 7 al 17 luglio, la grande musica del Petruzzelli esce dalle maestose mura del teatro per entrare nel cuore pulsante dei quartieri di Bari, portando arte e cultura direttamente nelle strade e nelle piazze della città. Cinque concerti, uno per ciascuno dei Municipi baresi, per una rassegna itinerante che vuole avvicinare un nuovo pubblico alla prestigiosa tradizione musicale locale. L’iniziativa, intitolata “Municipi sonori”, è promossa dall’assessorato comunale alle Culture in collaborazione con la Fondazione Teatro Petruzzelli. L’orchestra e il coro della Fondazione, diretti dal maestro Alessandro Palumbo, porteranno gratuitamente nelle piazze una musica di altissimo livello.

Si parte lunedì 7 luglio alle 21 in via Titolo a Palese (Municipio V), per poi proseguire l’8 luglio al Parco Mizzi di Loseto (Municipio IV), il 9 luglio a Corte Don Bosco nel quartiere San Paolo (Municipio III). Dopo una pausa, la rassegna riprenderà il 16 luglio in piazza Garibaldi, nel cuore del Municipio I (Murat). La kermesse si chiuderà il 17 luglio nel giardino Giacomo Princigalli a Mungivacca (Municipio II).

Paola Romano, assessora comunale alle Culture, sottolinea l’importanza di portare la musica del Petruzzelli direttamente nelle periferie cittadine. «Vogliamo coltivare un nuovo pubblico che altrimenti – dichiara – probabilmente non avrebbe occasione di fruire delle esibizioni di una realtà di eccellenza conosciuta in Italia e nel mondo».

Per Nicola Grazioso, sovrintendente pro tempore della Fondazione, “Municipi Sonori” rappresenta «un momento di festa e condivisione. Un’occasione per celebrare l’estate con la grande musica, resa accessibile a tutti grazie al talento del nostro coro e della nostra orchestra». Il programma prevede pagine immortali di Verdi, Rossini, Cilea, Mascagni, Giordano e Bizet. Le parti vocali sono curate da Marco Medved, maestro del coro del Petruzzelli. Un appuntamento da non perdere, che rinnova l’impegno del Comune e del celebre teatro nel rendere la cultura un bene condiviso, capace di unire e arricchire ogni angolo di Bari.