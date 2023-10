1 minuto per la lettura

BARI – Circa 53mila biglietti venduti per Italia-Malta, in programma sabato 14 ottobre allo stadio San Nicola a Bari. Tutto esaurito, dunque, per la sfida che attende gli azzurri di Luciano Spalletti contro la selezione maltese allenata da Michele Marcolini. Il match sarà valido per il girone C delle qualificazioni agli Europei del 2024.