Canosa, colpisce alla testa un uomo con un bastone: fermato pregiudicato 63enne

Un pregiudicato 63enne è stato fermato a Canosa di Puglia per aver colpito ripetutamente, con un bastone, alla testa e al corpo un uomo in più di un episodio

TRANI – Avrebbe colpito ripetutamente con un bastone alla testa ed al corpo un suo concittadino prima in casa della vittima e poi vicino a un supermercato di via Rovetta a Canosa di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Un uomo di 63 anni è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto da agenti del Commissariato di Polizia, successivamente convalidato dal gip del tribunale di Trani. Il fatto risale allo scorso 26 maggio.

Alcuni passanti hanno contattato il numero unico di emergenza 112, dopo aver visto l’uomo a terra, sanguinante. All’arrivo delle Volanti del Commissariato, il 63enne ha fatto perdere le tracce ma, grazie alla testimonianza della vittima, ascoltata in ospedale dopo le prime cure e a seguito dell’analisi di alcuni filmati degli impianti di videosorveglianza che hanno ripreso l’evento, l’uomo è stato identificato: si tratta di un pregiudicato canosino, con precedenti per droga e reati contro la persona.

Gli approfondimenti investigativi, eseguiti anche attraverso intercettazioni telefoniche, hanno accertato minacce precedenti e ripetuti nel tempo nei confronti della vittima, nonché la concreta possibilità che si stesse per allontanare da Canosa, circostanze che hanno condotto la Procura di Trani a ravvisare il concreto pericolo di fuga e ad emettere il provvedimento di fermo per tentato omicidio e stalking aggravato. L’uomo, rintracciato dai poliziotti del Commissariato, è stato quindi arrestato e condotto nel carcere di Trani.