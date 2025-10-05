Semina il panico con un coltello a Barletta: in arresto un uomo

1 minuto per la lettura

Ruba un coltello dalla cucina di un locale e semina il panico per le vide del centro storico di Barletta: in arresto un 40enne

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Barletta, con il supporto operativo del personale specializzato della C.I.O. dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 40 anni, di origini marocchine, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, per resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta avanzata dalla procura di Trani, ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.

L’intervento è scaturito da una segnalazione giunta al 112 da parte del gestore di un ristorante del centro cittadino, che aveva richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine per la presenza di un individuo in evidente stato di alterazione psico-fisica. L’uomo si era introdotto nella cucina del locale rivolgendo frasi minacciose e senza senso al personale presente. Una volta allontanato, ma aveva continuato a creare disordini nella sala, colpendo a calci e pugni una vetrata interna. Poco dopo, l’uomo si era impossessato di un coltello ed era fuggito per le vie del centro storico di Barletta, dove in quel momento si stava svolgendo il corteo storico della Disfida, creando ulteriore allarme tra i cittadini.

Immediatamente attivati, i carabinieri hanno avviato le ricerche e sono riusciti a rintracciarlo in breve tempo. Nel corso del controllo, l’individuo ha opposto resistenza, arrivando ad aggredire fisicamente i militari e a proferire minacce di morte nei loro confronti. Grazie al tempestivo intervento delle pattuglie, la situazione è ritornata alla calma e l’uomo bloccato e trasferito in carcere.