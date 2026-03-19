Barletta: picchiato per un debito non pagato, 4 arresti

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Violenza privata e tentata estorsione: sono queste le accuse nei confronti di 4 soggetti agli arresti per aver picchiato un uomo per un debito non pagato

Il Tribunale di Trani, accogliendo le richieste della Procura della Repubblica della stessa città, che ha coordinato le indagini condotte dalla Polizia di Stato, ha emesso un’ordinanza cautelare in carcere nei confronti di quattro persone ritenute responsabili dei reati di violenza privata e tentata estorsione. Sono tutti di Barletta e di età compresa tra i 22 e i 59 anni. La vittima è un uomo di 47 anni anch’egli di origini barlettane.

Giunti alle indagini, effettuate insieme da agenti del Commissariato di Barletta e della Squadra Mobile della Questura di Barletta-Andria-Trani, dopo una segnalazione anonima pervenuta alla sala operativa che segnalava un’aggressione ai danni di un uomo, a quanto pare costretto da più persone a salire a bordo di un’auto apparentemente contro la sua volontà. Al fine di verificare la veridicità del racconto gli agenti della Questura hanno avviato una analisi capillare dei sistemi di video-sorveglianza che ha permesso di ricostruire l’intera vicenda.

Dall’analisi dei sistemi di video-sorveglianza è emersa la costrizione della vittima a salire a bordo di un’auto e successivamente condotta all’interno di un bar, luogo in cui risulta violentemente percossa e colpita anche con l’utilizzo di un bastone e di uno sgabello. L’uomo picchiato ha riferito che l’aggressione era avvenuta per un debito non pagato contratto per provvedere a propri bisogni personali. La gravità dei fatti, avvenuti la scorsa settimana, hanno determinato un’immediata richiesta di misura cautelare da parte della Procura della Repubblica di Trani successivamente accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari.