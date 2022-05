I Maneskin a Trani, tra fan in delirio e cene in riva al mare

1 minuto per la lettura

Erano attesissimi a Trani i Maneskin e dalla città hanno ricevuto un caloroso benvenuto. Tra i fan in delirio, i componenti della band non si sono fatti mancare nulla tra cene in riva al mare e una mattinata al caldo sole della Puglia.

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan sono stati ospiti dell’atteso evento targato Gucci a Castel del Monte, in cui è stata presentata la nuova sfilata Cosmogonie” in diretta mondiale. E per i vincitori di Sanremo e dell’Eurovision 2021, durante le giornate trascorse in Puglia, non sono mancati momenti di relax.

I quattro hanno soggiornato a Villa Ascosa, location in cui è stata scattata la foto di Victoria “vestita” di soli fiori e dove, nel ristorante, hanno degustato specialità del posto. Immancabili i piatti tipici a base di pesce, a partire dagli spaghetti al riccio e crudo di mare, per quella che gli stessi artisti hanno definito nelle loro storie instagram una “romantic dinner”.