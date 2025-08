Barletta, incidente stradale sulla Ss16: morto 26enne, due feriti

1 minuto per la lettura

A Barletta, un 26enne di Bitonto è morto in un tragico incidente stradale sulla SS16, nella tragedia sono rimaste ferite due donne.

BARLETTA (BAT) – Un tragico incidente stradale è costato la vita a un giovane di 26 anni, residente a Bitonto (Bari), questa mattina 4 agosto 2025 sulla statale 16 in direzione nord, all’altezza di Barletta. L’auto, guidata dalla vittima, si è ribaltata per cause ancora da accertare. L’impatto è stato fatale per il 26enne. A bordo del veicolo si trovavano anche due donne, una delle quali parente della vittima, che sono rimaste ferite ma non in modo grave. Le due donne sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate negli ospedali di Andria e Barletta. Le loro condizioni non destano preoccupazioni. Sul posto dove è morto il 26enne sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale di Barletta.