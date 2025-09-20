Incidente a Andria: morto Nicola Casucci, 18enne rider travolto mentre lavorava

1 minuto per la lettura

Travolto in un incidente stradale mentre lavorava, è morto così Nicola Casucci, il rider 18enne di Andria, assunto da meno di un mese. L’automobilista è indagata per omicidio stradale.

ANDRIA – Si divideva tra i banchi di scuola e il suo lavoro da rider, ma la vita di Nicola Casucci, 18 anni, è stata spezzata ieri sera, 19 settembre 2025, in un incidente stradale ad Andria. Il giovane, iscritto all’ultimo anno del polo tecnico, stava effettuando l’ultima consegna della giornata quando la sua bicicletta si è scontrata con un’utilitaria. L’impatto è avvenuto intorno alle 23:30 a un incrocio tra viale Virgilio, via Ospedaletto e viale Orazio. Nicola è stato sbalzato violentemente sull’asfalto, riportando gravi lesioni alla testa e al torace. I soccorritori del 118 lo hanno stabilizzato e trasportato d’urgenza all’ospedale Bonomo, ma il suo cuore ha smesso di battere poco dopo.

La conducente dell’auto, una biologa di 28 anni, è risultata negativa ai test per alcol e droghe. La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, e l’automobilista è stata iscritta nel registro degli indagati. I veicoli sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti.

Il 18enne Nicola Casucci era stato regolarmente assunto da meno di un mese dalla ditta di consegne e non aveva ancora ricevuto il primo stipendio. La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità scolastica: i compagni hanno lasciato un mazzo di fiori bianchi sul suo banco, mentre la scuola ha espresso vicinanza alla famiglia.

I sindacati sono tornati a chiedere a gran voce “tutele e controlli” per garantire la sicurezza dei lavoratori. I funerali di Nicola Casucci si terranno lunedì prossimo nella chiesa Madonna della Grazia di Andria.